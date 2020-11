serravalle. UNA FIGURA A GARANZIA DEI DIRITTI DELLE PERSONE DISABILI

È la richiesta del Circolo di Fdi al comune di Serravalle Pistoiese

SERRAVALLE. Raccogliendo soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria le istanze di alcune famiglie del territorio con portatori di handicap —categoria di persone che il Governo italiano sembra aver dimenticato — abbiamo proposto l’istituzione del Garante della Disabilità, a tutela dei diritti delle persone diversamente abili residenti nel nostro comune.

Lo scopo della proposta è quello di perseguire la rimozione degli ostacoli, anche di carattere sociale e culturale, che si frappongono al riconoscimento di pari dignità e opportunità per le persone disabili, favorendo le politiche di integrazione sociale e il miglioramento dell’autonomia personale.

In particolare il Garante: promuove la piena realizzazione dei diritti delle persone con disabilità, nonché l’integrazione e inclusione sociale delle stesse; recepisce le istanze dei portatori di disabilità; supporta e stimola l’Amministrazione per il superamento di tutti gli ostacoli che impediscono la mobilità e la piena inclusione sociale delle persone con disabilità.

Il Garante esercita la sua attività, di propria iniziativa o su segnalazione, nei confronti di tutti gli uffici dell’Amministrazione Comunale e delle sue articolazioni territoriali; degli enti, istituzioni ed aziende dipendenti dall’Amministrazione Comunale o comunque sottoposte al suo controllo o vigilanza; dei Consorzi e società cui il Comune, a qualsiasi titolo, partecipi; di tutte le forme associative alle quali il Comune stesso abbia affidato la gestione dei pubblici servizi, nonché dei privati affidatari dei servizi comunali.

Possono rivolgersi a questa figura tutti coloro che versano in condizioni di disabilità; i familiari, i tutori, gli amministratori di sostegno, gli accompagnatori, e chiunque altro operi nell’interesse delle persone disabili; le associazioni e le organizzazioni di volontariato e i soggetti senza scopo di lucro aventi quale fine statutario la tutela dei diritti e/o la promozione sociale delle persone con disabilità.

Il Garante esercita le seguenti funzioni in materia di disabilità: raccordo fra organi e uffici comunali; ascolto, informazione, orientamento e tutela stragiudiziale delle persone con disabilità; promozione dei diritti e diffusione di una cultura inclusiva; supporto all’attività dell’Amministrazione Comunale; verifica e controllo nelle materia di competenza.

Inoltre si rapporta con la Consulta comunale competente in materia di disabilità, con gli organi politici di vertice dell’Amministrazione e con eventuali altri organi/organismi istituiti operanti in materia di disabilità nel territorio comunale ogni qualvolta lo ritenga opportuno, al fine di meglio svolgere le proprie funzioni.

Confidiamo da parte dell’Amministrazione Comunale nell’accoglimento della proposta, che ha come finalità prioritaria l’affermazione e la tutela della dignità delle persone più fragili in ogni situazione, a maggior ragione in queste condizioni di emergenza epidemiologica.

Elena Bardelli — Circolo Fratelli d’Italia-Serravalle Pistoiese