serravalle. UNA SOMMA STRATOSFERICA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI DEL “G. BARNI” DI CASALGUIDI

Serravalle Civica interviene a proposito dell’intervento previsto al campo sportivo

SERRAVALLE. Nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023, approvato dal Consiglio Comunale il 14 marzo 2022, l’importo complessivo previsto per la ristrutturazione degli spogliatoi del campo da calcio “G. Barni” ammontava a 550 mila euro.

Nella Determinazione del Funzionario di Area, del 30 dicembre scorso, tale somma risulta però per lo più raddoppiata. Per l’intervento si prevede infatti la somma stratosferica di oltre un milione di euro.

Ci chiediamo: si può sbagliare così tanto nella previsione-programmazione degli interventi di ristrutturazione?

Ricordiamo, se qualcuno se ne fosse dimenticato, che si tratta di soldi pubblici, di cui occorre rendicontare l’utilizzo centesimo per centesimo.

Se nessuno interviene per rendere ragione di questa spesa esagerata, ancora una volta abbiamo ragione noi: l’amministrazione Lunardi solo a parole è disponibile al dialogo, ma nei fatti nega le risposte ai quesiti della cittadinanza.

Informiamo anche che respingiamo fin da adesso le accuse di incompetenza che spesso e volentieri ci vengono indirizzate in luogo delle spiegazioni richieste, proprio per evitare il confronto con noi.

Con una tale cifra si potrebbe costruire ex novo non solo degli spogliatoi, bensì un intero campo sportivo!

L’opposizione non ha nulla da dire su tutto questo sperpero di denaro pubblico?

Serravalle Civica