serravalle. UNO SPAZIO PUBBLICO A NORMA COSSETTO, NESSUNA RISPOSTA DAL COMUNE

Serravalle Civica a distanza di quasi 4 mesi dalla richiesta avanzata rinnova pubblicamente l’invito alla amministrazione comunale in vista del Giorno del Ricordo del prossimo 10 febbraio

SERRAVALLE. Circa 4 mesi fa rivolgevamo all’amministrazione comunale la richiesta di intitolare uno spazio pubblico (via, piazza, giardino, edificio) a Norma Cossetto, vittima delle Foibe e Medaglia d’oro al Merito Civile.

Nessuno ci ha risposto.

Per questo, in prossimità del 10 febbraio, Giorno del Ricordo, torniamo a presentare pubblicamente la nostra proposta.

L’esempio di questa giovane, morta a 23 anni di età dopo inaudite torture per mano dei partigiani di Tito, ha molto da insegnare a tutti, soprattutto alle nuove generazioni, a partire dall’amore per la propria appartenenza etnica e dalla fedeltà ai propri ideali e alle proprie convinzioni.

Auspichiamo che la giunta, che si dichiara di centrodestra, attui al più presto la nostra richiesta, ricordando che in altri comuni di tale parte politica non c’e stato bisogno di sollecitare gli amministratori, poiché di loro iniziativa hanno provveduto a dedicare spazi cittadini alla imperitura memoria di Norma Cossetto.

Assordante (e biasimevole) è il silenzio dei consiglieri comunali iscritti al partito di Fratelli d’Italia, Agostini, La Pietra e Lotti: meglio come sempre non prendere posizione per non avere noie con il resto della maggioranza.

Serravalle Civica