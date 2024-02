serravalle. VANDALIZZATA CON SCRITTE NO VAX LA SCUOLA MEDIA DI MASOTTI

La condanna del sindaco Piero Lunardi: “Il dissenso si esprime con la parola e tutti siamo disponibili all’ascolto e a cercare assieme una eventuale soluzione”

SERRAVALLE. [a.b.] Scritte con vernice rossa sul muro e sugli infissi delle scuole medie di Masotti. Sono state trovate ieri all’apertura dell’edificio scolastico: una sull’agenda 2000 e la pedofilia e l’altra contro i vaccini.

“Secondo me — ha scritto il sindaco Piero Lunardi — il dissenso verso il governo, la Regione oppure il Comune non si esprime con atti vandalici ma con la parola e tutti siamo disponibili all’ascolto e a cercare assieme una eventuale soluzione”.

“Atti come questi danneggiano soltanto l’immagine di noi stessi che ci sentiamo forti al momento dell’atto vandalico ma poi restiamo soli” ha concluso.

Ferma la condanna anche dalle forze politiche e dai cittadini: “È un atto vergognoso, certo il modo più sbagliato per esprimere un pensiero, purtroppo atti così sono troppo frequenti” scrive Caterina Benini (Pd). “Ultimamente non succede molto spesso, ma questa volta — interviene Raffaele Landi — sono d’accordo con il Sindaco….Atto vergognoso che sposta l’attenzione sul fatto compiuto e fa passare in secondo piano l’argomento, tra l’altro, anche interessante da discutere”. “L’odio — afferma l’assessore Benedetta Vettori — semina odio”. “Se per esprimere un’opinione si danneggia (di nascosto in notturna) il bene pubblico — aggiunge l’assessore Ilaria Gargini — si perde in partenza…”