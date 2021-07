serravalle. VENERDÌ 30 LUGLIO CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA

Ecco l’ordine del giorno

SERRAVALLE. Il consiglio comunale torna a riunirsi in videoconferenza, venerdì 30 luglio alle 21. La seduta potrà essere seguita in diretta streaming sul sito istituzionale del Comune.

Questi gli argomenti all’ordine del giorno:

1— comunicazioni della presidenza

2— programma triennale dei lavori pubblici “2021/2023” ed elenco annuale 2021. Variazione.

3 — articoli 175 e 193 d.lgs. 18 agosto 2000 – variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio — bilancio di previsione finanziario 2021-2023. Approvazione.

4 — presa d’atto avvenuta presentazione dup 2022/2024, art. 170 comma 1 del D.lgs. 267/2000.

5 — variante al piano particolareggiato zona c3 Peep via O.Fallaci (ex tratto di via G.Falcone) per ricollocazione volumi in parte in area A.t.d. – approvazione.

6 — piano attuativo di recupero comparto rq1.6a in Casalguidi via Gramigneto. Approvazione del piano con contestuale variante ai sensi dell’art.32 l.r. 65/2014 e S.m.i.

7 — ordine del giorno presentato dal gruppo Centrosinistra per Serravalle ad oggetto: “Solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori della Gkn e alla comunità di campi Bisenzio”.

