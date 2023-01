serravalle. VENERDÌ SI RIUNISCE IL CONSIGLIO COMUNALE

Due gli argomenti all’ordine del giorno

SERRAVALLE. Venerdì 27 gennaio alle ore 21 presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale di Casalguidi si terrà in seduta straordinaria pubblica il consiglio comunale.

Due gli argomenti all’ordine del giorno:

1 Comunicazioni della Presidenza

2 Annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Esercizio dell’opzione di non applicazione della misura di stralcio ai sensi dell’art. 1, comma 229, della L. 29 dicembre 2022, n. 197.

La seduta, presieduta da Roberto Bardelli, sarà trasmessa in diretta streaming.

[comune di serravalle]