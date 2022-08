serravalle. “VIA BACO: BASTA ATTENDERE. LA PROVINCIA INTERVENGA E ANCHE IL COMUNE FACCIA LA SUA PARTE”

Nuovo intervento di Serravalle Civica per chiedere una manutenzione della strada

SERRAVALLE. Dopo aver recepito le segnalazioni di diversi cittadini, sottoponiamo ancora all’attenzione pubblica le condizioni critiche di via Baco a Casalguidi: manto stradale sconnesso, buche e crepe ovunque, erba alta lungo i cigli. Tutto ciò è dovuto alla mancanza di manutenzione ordinaria da parte della Provincia di Pistoia, essendo la via suddetta una strada di competenza provinciale.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti: oltre che tramettere l’idea di trascuratezza e degrado, che penalizza non poco dal punto di vista dell’immagine questa bella zona di Serravalle Pistoiese, lo stato attuale della strada costituisce un pericolo costante per pedoni, ciclisti e automobilisti.

I residenti lamentano questa situazione ormai da diversi anni; segnalazioni sono state effettuate anche da parte dell’amministrazione comunale, che pur di risolvere il problema ha chiesto ripetutamente, ma invano, all’ente provinciale la cessione del tratto urbano della via, ossia da piazza “Brunello Biagini” a Cantagrillo fino all’incrocio con via Valli.

Occorre trovare al più presto una soluzione. Il Comune deve sollecitare ulteriormente. O la Provincia interviene in breve tempo oppure, se non è in grado di occuparsi della manutenzione della strada, ceda almeno il tratto urbano al Comune di Serravalle: non può negare ai residenti e all’intera comunità civile il decoro e la sicurezza.

Considerato che — contrariamente a ciò che si potrebbe pensare — si tratta di una via molto trafficata, purtroppo imprudentemente anche ad alta velocità, nonostante le modeste dimensioni della carreggiata e le abitazioni che vi si affacciano per lungo tratto, si renderebbero necessari dissuasori di velocità o altri strumenti idonei a contenerla nei limiti consentiti.

Serravalle Civica