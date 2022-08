serravalle. VIA QUATTRO QUERCI A MASOTTI, PROBLEMI VIARI DA RISOLVERE

Anche ieri un camion si è incastrato e ha bloccato l’accesso alla strada. Rifondazione Comunista: attendiamo le opere collaterali al raddoppio Rfi

SERRAVALLE. Ci giunge, notizia dal nostro compagno Raffaele Landi, che in località Masotti a Serravalle, un camion si è incastrato e che ha bloccato per alcune ore l’accesso agli abitanti di via Quattro Querci.

Sono anni, che denunciamo i problemi della viabilità presenti in quella zona, dal divieto di transito ai TIR, molte volte paventata dal sindaco Piero Lunardi.

Tra le opere collaterali inserite nel raddoppio RFI c’è anche una nuova strada che, finalmente, permetterà di raggiungere la zona industriale delle Quattro querci con un vero collegamento in direzione della variante di Spazzavento e in futuro verso l’area Maltinti. Chiediamo, all’amministrazione e al sindaco Piero Lunardi, di intervenire agli enti preposti per risolvere questo problema una volta per tutte.

Circolo di Rifondazione comunista Serravalle P.se