serravalle. ZANZARE. BARDELLI E DOLFI: “LA DISINFESTAZIONE È STATA FATTA O NO?””

Inviata da Elena Bardelli e Angelo Dolfi una pec agli amministratori locali

SERRAVALLE. Lunedì 26 giugno facendoci portavoce delle istanze di diversi cittadini, abbiamo inviato la seguente PEC all’amministrazione comunale:

Al sig. Sindaco di Serravalle Pistoiese

Al sig. Vicesindaco

Ai sig. Assessori Comunali

E p.c. ai sig.ri Consiglieri Comunali

e al sig. Segretario Comunale

LORO SEDI

OGGETTO: DISINFESTAZIONE ZANZARE

Su sollecitazione di alcuni cittadini di Casalguidi, siamo intervenuti pubblicamente per segnalare il problema zanzare e chiedere se il Comune abbia provveduto o meno alla disinfestazione.

Siccome nessuno è intervenuto e altri cittadini, anche di altre frazioni, ci hanno contattato per esporci la stessa criticità, torniamo a rivolgere la stessa domanda, questa volta in forma ufficiale.

Siamo sicuri di non intralciare i lavori di nessun ufficio comunale, contrariamente alle accuse che gratuitamente riceviamo da parte di certi assessori e del sindaco, poiché la lettera è indirizzata agli stessi amministratori, che ci auguriamo sappiano rispondere da soli, e soprattutto perché a questa nostra domanda si risponde con un semplice SÌ o un semplice NO.

Confidando in un sollecito riscontro, salutiamo cordialmente.

Angelo Dolfi

Elena Bardelli

Setravalle Civica