SERVIZI PUBBLICI E BENI COMUNI: SCOPO SOCIALE E GESTIONE DEMOCRATICA

Domani giovedì 3 novembre a Palazzo del Pegaso

FIRENZE. Giovedì 3 novembre, alle ore 15, a Firenze, presso il Palazzo del Pegaso, le forze politiche e sindacali progressiste della Toscana affronteranno, in un evento condiviso ed aperto a tutta la cittadinanza, il tema dei Servizi Pubblici Locali e della loro gestione. Tra i temi principali quello relativo al progetto della multiutility, che prevede la creazione di una gestione unitaria dei principali servizi erogati ai comuni della Toscana centrale attraverso l’incorporazione in Alia delle partecipazioni di altre società operative in settori di pubblica utilità che si occupano di rifiuti, acqua, energia e gas.

Interverranno:

* Antonio Mazzeo, Presidente del Consiglio Regionale della Toscana

* Irene Galletti, Presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle

* Maurizio Brotini, Segretario CGIL Toscana

* Rossella Michelotti, Portavoce Forum toscano movimenti per l’acqua

* Giacomo Trentanovi, Direttivo Regionale Sinistra Civica Ecologista

* Ivan Moscardi, Segretario Federazione Sinistra Italiana Firenze

* Guglielmo Buongiorno, Sindaco di Cantagallo.

La partecipazione è libera, ma è necessario avere con sé un documento di identità, in corso di validità, da esibire all’ingresso per accedere all’evento.

[david cappannari]