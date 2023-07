SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: DA LUNEDÌ 10 LUGLIO RIAPRONO LE ISCRIZIONI

Sarà possibile presentare la domanda per l’anno scolastico 2023/2024 fino al 28 luglio

PISTOIA. Da lunedì 10 fino a venerdì 28 luglio riaprono le iscrizioni al servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2023/2024.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente online sul portale eCivis accedendo al link https://pistoia.ecivis.it. Per farlo è necessario essere in possesso delle credenziali Spid, Carta di identità elettronica (Cie) o Carta Nazionale Servizi (Cns). Chi deve iscrivere alla mensa due o più figli potrà farlo presentando un’unica domanda.

Si ricorda che l’iscrizione è necessaria per chi accede per la prima volta al servizio di refezione scolastica del Comune di Pistoia e per coloro che si iscrivono al primo anno di ogni ciclo scolastico (infanzia, primaria, secondaria di I grado).

Per quanto riguarda le tariffe agevolate per fasce di Isee eventualmente richieste, saranno applicate a partire dall’avvio del servizio mensa per tutti gli utenti che hanno effettuato domanda di iscrizione nei termini indicati dalle due “finestre” di apertura (cioè dal 12 aprile all’11 giugno e dal 10 al 28 luglio 2023).

Per coloro che, invece, presenteranno la domanda successivamente (domande tardive), l’agevolazione Isee partirà dal 1° marzo 2024.

Si precisa che, nonostante l’attestazione Isee scada il 31 dicembre del 2023, anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024, per gli utenti già iscritti, potrà essere preso a riferimento l’Isee 2023.

Si ricorda infine che gli utenti che richiederanno l’acquisizione dell’Isee dopo il 29 febbraio 2024 la relativa agevolazione tariffaria sarà applicata dal mese di settembre 2024.

Pertanto, nel periodo marzo-giugno 2024, sarà applicata la tariffa massima prevista.

