servizio idrico. MYACQUE E CALL CENTER COMMERCIALE SI FERMANO DAL 28 OTTOBRE AL 2 NOVEMBRE

Stop per consentire un importante aggiornamento dei sistemi informativi. Il 31 ottobre chiusi anche PuntoAcque

PESCIA. Dalle 13 di sabato 28 ottobre alle 9 di mercoledì 2 novembre, MyAcque, lo sportello online del gestore idrico, e il call center commerciale non saranno in funzione. Il blocco delle attività si rende necessario per consentire un importante intervento di manutenzione ai sistemi informativi.

Per le stesse ragioni anche gli uffici al pubblico PuntoAcque resteranno chiusi per l’intera giornata di lunedì 31 ottobre.

