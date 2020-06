SERVIZIO TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE, INTRODOTTE NUOVE AGEVOLAZIONI

PISTOIA. Sono appena state approvate dalla giunta comunale le nuove tariffe dei servizi taxi e noleggio con conducente che prevedono numerose agevolazioni per particolari fasce di utenza. L’entità delle riduzioni è stata definita recependo e dando seguito alle linee guida contenute nel Regolamento comunale per il trasporto di persone con autoservizi pubblici non di linea modificato e approvato all’unanimità dal consiglio comunale nel novembre 2018.

«Dopo le modifiche al Regolamento, che hanno introdotto importanti novità anche grazie al fruttuoso lavoro svolto in commissione dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia e riconosciuto da tutta l’aula con un’approvazione all’unanimità – sottolinea Gianna Risaliti, assessore allo sviluppo economico –, con questa delibera oggi aggiungiamo un ulteriore tassello per migliorare il servizio.

Vengono introdotte, infatti, agevolazioni e riduzioni a beneficio di alcune fasce di utenti, come i cittadini di età superiore ai 70 anni, le donne che utilizzano il servizio tra la mezzanotte e le 6 del mattino, ma anche per coloro che hanno una capacità di deambulazione ridotta e chi deve raggiungere un qualunque ospedale del territorio regionale.

Si tratta di un obiettivo strategico, raggiunto a seguito di un importante lavoro di confronto svolto in seno alla Commissione consultiva comunale, costituita, tra gli altri, dai rappresentanti delle categorie dei noleggiatori con conducente e dei tassisti e da un rappresentante delle associazioni che tutelano i diritti dei cittadini portatori di handicap, che tengo particolarmente a ringraziare per ciò che è stato prodotto e che oggi vede la luce a beneficio di tutti.»

Prevista una riduzione del 10% sulle tariffe per le persone che hanno una ridotta capacità di deambulazione o siano portatrici di handicap, per le donne che effettuano la chiamata o utilizzano i taxi tra la mezzanotte e le 6 del mattino, e per i cittadini di età superiore a 70 anni. Un 10% in meno anche per chiunque, partendo dal comune di Pistoia, debba raggiungere qualsiasi presidio ospedaliero presente in regione, e per il servizio collettivo rivolto alle persone residenti in zone collinari o montane.

Tariffe predeterminate per specifici percorsi prestabiliti per portatori di handicap o con capacità motoria sensibilmente ridotta, in due tratte specifiche. Si parla di 6 euro per il tragitto che va dalla stazione all’ospedale, sia nei giorni festivi che feriali, mentre sono 12 euro dalla stazione allo zoo, comprensivi di eventuale bagaglio, ma soltanto nei giorni feriali.

L’unica maggiorazione, del 30%, riguarda le tariffe per le corse notturne e festive, con una riduzione comunque del 10% per chi effettua un servizio multiplo (trasporto contemporaneo di un maggior numero di utenti diretti nella stessa zona).

Confermato il costo di 50 centesimi per ogni pacco o valigia trasportata. Invariata la tariffa per le zone urbane a cui applicare la tariffa a base multipla e zone extraurbane a cui applicare la tariffa a base chilometrica (3 euro il primo scatto, 1,25 ogni chilometro percorso).

[comune di pistoia]