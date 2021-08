settembre a prato. RIUNITO IL COMITATO PROVINCIALE PER L’ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA

Gli spettatori potranno accedere all’area dello spettacolo solo se già in possesso di biglietto pre-assegnato, mascherina e Green Pass

PRATO. Si è riunito ieri 24 agosto in Prefettura, presieduto dal prefetto Adriana Cogode, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per l’analisi preventiva delle misure organizzative connesse all’imminente avvio della manifestazione Settembre Prato.

Nel corso della riunione sono stati approfonditi gli aspetti concernenti la sicurezza degli eventi, sia sul piano dell’ordine e della sicurezza pubblica che su quello sanitario. È stata in particolare condivisa e sottolineata l’esigenza della scrupolosa osservanza delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del Covid-19.

Gli spettatori potranno pertanto accedere all’area dello spettacolo solo se già in possesso di biglietto pre-assegnato (con posti distanziati), mascherina e Green Pass.

Gli aspetti di dettaglio e tecnici operativi legati alla garanzia della sicurezza della manifestazione saranno oggetto di apposito tavolo tecnico in Questura.

[prefettura di prato]