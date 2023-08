settembre. DOMENICA 3 SI DISPUTA LA GARA CICLISTICA DEI RIONI

E alle 21 in piazza Risorgimento è in programma la premiazione generale del Palio, giunto alla nona edizione

QUARRATA. [a.b.] Domenica 3 settembre alle 9.00, con partenza in via Montalbano, si terrà il 6° Trofeo dei Rioni Città di Quarrata, la gara ciclistica dedicata a Sauro Coppini, che conclude il Palio dei Rioni 2023.

Due le novità di questo anno: la prima riguarda il percorso che dopo i cambiamenti apportati dal 2019 al 2022 per motivi di sicurezza, torna a passare da piazza Risorgimento riprendendo il suo tradizionale percorso; l’altra novità riguarda il punteggio di gara.

Sono state introdotte le categorie con annessi punteggi che verranno poi sommati ai punteggi bonus dei vincitori assoluti della gara. Le categorie saranno: under 50, over 50 e femminile.

Come gli scorsi anni, e come spesso accade per le gare ciclistiche, le strade evidenziate nel percorso saranno chiuse al traffico dalle 9.00 alle 12.30.

Volontari insieme agli addetti delle associazioni e alle forze dell’ordine saranno agli incroci per poter permettere di svolgere l’evento in sicurezza.

La sera stessa, alle 21.00, ci sarà la premiazione generale del Palio, giunto quest’anno alla nona edizione. Un momento di festa per dare l’arrivederci al 2024 alla manifestazione, che anche quest’anno ha acceso la città di Quarrata con emozionanti gare sportive che hanno acceso i mesi estivi.

“Si chiude il Palio dei Rioni 2023, un elemento davvero prezioso per Quarrata — ha dichiarato il sindaco Gabriele Romiti — perché rende viva la città durante il periodo estivo, recupera le nostre radici storiche, le nostre tradizioni, e ci aiuta a rilanciare la città.

Ringrazio il Comitato dei Rioni per il grande impegno che anche quest’anno ha investito nel realizzare questo ricco calendario di eventi sportivi”.