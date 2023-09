settembre. IL PROGRAMMA DI OGGI GIOVEDÌ 7

In piazza Risorgimento dalle 20.30 le scuole di danza quarratine

QUARRATA. [a.b.] Il programma del Settembre prosegue oggi giovedì 7 settembre proponendo sul palco di piazza Risorgimento dalle ore 20,30 uno spettacolo di danza con le scuole Multiverso Danza, Top Dance Academy, Centro Immagine, scuola di danza Isabella, Spazio Danza 4 Shiva Asd.

All’anfiteatro del Gatto in via Corrado da Montemagno si terrà una serata dedicata al rock con il concerto degli allievi della scuola di musica Allemanda.

Alle 21,15 alla Casa del Popolo di Valenzatico, serata di burraco. L’iniziativa sarà proposta tutti i giovedì fino al 26 ottobre. Info e prenotazioni: 3333814012.

In piazza Aldo Moro e in piazza Enrico Berlinguer resta aperto il Luna Park mentre al Tamburo della Luna è possibile visitare la mostra collettiva di pittura e scultura di artisti della piana pistoiese e la mostra delle collezioni di radio d’epoca e la riproduzione in legno della basilica d’Assisi fatta da Vinicio Magni (a cura di Magnifico Ingegno e Arci Quarrata).