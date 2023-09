settembre. LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE OMAGGIANO GIANCARLO ANTOGNONI

Domani mercoledì 6 settembre alle 20,45 sarà presentato anche il Memorial di calcio in ricordo di Carlo Ruben Cappellini. Al campione del Mondo 1982 sarà donata una opera dell’artista del legno Diego Sarti

QUARRATA. Domani mercoledì 6 settembre alle 20.45 in piazza Risorgimento le associazioni sportive quarratine omaggeranno Giancarlo Antognoni, il calciatore campione del mondo con la nazionale italiana del 1982.

Allo sportivo verrà donata una scultura dall’artista quarratino Diego Sarti.

Bandiera e capitano della Fiorentina tra gli anni 70 e 80 del XX secolo, con cui giocò l’intera carriera professionistica in Italia (ha chiuso l’attività in Svizzera, nel Losanna), fra i giocatori viola detiene i record di presenze in tutte le competizioni, con 429 gare, e in Serie A, con 341 gare. Con 73 gare in azzurro è anche il giocatore della Fiorentina con più presenze in nazionale, con 7 reti realizzate. Nel 2018 è stato inserito nella Hall of Fame del calcio italiano nella categoria Veterano italiano.

Nell’occasione verrà presentato anche il Memorial di calcio in ricordo di Carlo Ruben Cappellini, noto commercialista quarratino scomparso a 66 anni.

Alle 21.30 sarà la volta del Ballo Liscio con l Orchestra Luca Bergamini.

“Una serata dedicata allo sport non poteva mancare nel cartellone del Settembre e sono ovviamente orgoglioso della presenza del grande Giancarlo Antognoni — dichiara il sindaco Gabriele Romiti —.

Sarà un modo per ringraziare le nostre società ed associazioni sportive per l’impegno profuso nel trasmettere i valori dello sport ai ragazzi della città di Quarrata. Lo sport è aggregazione, è disciplina, è educazione, è supporto, sostegno, è condivisione. Valori che dovrebbero essere scolpiti nelle nostre comunità”.

