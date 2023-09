settembre quarratino. GLI APPUNTAMENTI DI LUNEDÌ 4 IN PIAZZA RISORGIMENTO

Una serata tutta dedicata ai giovani con cmqmartina e Maria Antonietta

QUARRATA. Sarà interamente dedicata ai più giovani la serata del 4 settembre, quando sul palco di Piazza Risorgimento si alterneranno cmqmartina in concerto e Maria Antonietta con Arriverderci Tour.

Alle 21.00 sarà la volta di cmqmartina: Martina Sironi (voce), Angelo Sabia (pc basi, synth, basso), Alessandro Martini (chitarra elettrica).

Pseudonimo di Martina Sironi, cmqmartina ha ha esordito nel maggio 2019 con il singolo Lasciami andare!, che ha ottenuto un crescente successo nell’ambiente dei club e della musica indipendente, entrando in rotazione radiofonica dal mese di ottobre. Nel corso del 2019 pubblica altri due singoli, Lago Blu e Carne per cani, e intraprende la sua prima tournée tra i mesi di novembre e dicembre, il Lasciami andare tour, che anticipa e promuove la pubblicazione dell’album d’esordio, Disco, avvenuta il 28 febbraio 2020.

Nel 2020 prende parte alla quattordicesima edizione di X Factor, dove presenta i due nuovi singoli Serpente e Sparami. L’anno seguente pubblica Disco 2, il suo secondo album in studio, per mezzo del gruppo italiano della Sony Music, che è promosso da una tournée con tappe in Finlandia, Italia e Svizzera.

Nel mese di agosto si aggiudica il Premio Giovani MEI. Il 17 giugno 2022 pubblica il suo terzo album Vergogna, anticipato dai singoli 123 medicine e Ambigua.

Alle 22.30 si cambia registro musicale con Maria Antonietta e il suo Arrivederci Tour.

L’artista di Pesaro torna a distanza di cinque anni dal successo di “Deluderti” (2018) con un nuovo, interessante progetto discografico.

Maria Antonietta è la cantautrice Letizia Cesarini.

Dopo aver autoprodotto il suo primo disco nel luglio 2010 Marie Antoinette wants to suck your young blood e dopo aver fondato il progetto shoegaze Young Wrist nella sua Pesaro, confeziona l’esordio (omonimo) in italiano registrato e prodotto da Dario Brunori nel 2012.

Nel 2014 pubblica il suo secondo disco Sassi, prodotto insieme ai fratelli Imparato, per la Tempesta Dischi.

A Gennaio 2018 esce il nuovo singolo Deluderti (brano più ascoltato nella Viral di Spotify) che anticipa il nuovo omonimo album pubblicato a Marzo, a cui segue un tour di successo nei principali club e festival italiani, concluso a Gennaio 2019 con due soldout a Roma e Milano, duettando con Brunori Sas, Calcutta, Francesca Michielin e Tre Allegri Ragazzi Morti.

A Febbraio 2020 partecipa al Festival di Sanremo come ospite di Levante, insieme a Francesca Michielin, nella serata dei duetti. Partecipa come giurata al festival di Castrocaro 2020.

Nel 2021 vince il “Premio Pierangelo Bertoli A muso duro”.

“Quest’anno la nostra amministrazione, sottolinea il sindaco Romiti, ha voluto dedicare una serata interamente ai giovani, con due proposte fresche e innovative, cmqmartina e Maria Antonietta che sta portando in tour il suo nuovo album.

Il Settembre Quarratino va nella direzione di mantenere le sue radici e le sue tradizioni, ma anche di abbracciare nuove proposte che attirino il pubblico giovane della nostra città e non solo”.

[notari — comune di quarrata]