settembre quarratino. I KILLER QUEEN APRONO I CONCERTI IN PIAZZA RISORGIMENTO

Domenica ci sarà Miss Sorriso, lunedì il blues della Fabrizio Berti Jug band

QUARRATA. Con questo fine settimana iniziano le serate del Settembre Quarratino in piazza Risorgimento: undici appuntamenti all’insegna della musica, della solidarietà e dell’intrattenimento, tutti, come sempre, ad ingresso gratuito.

Anche quest’anno la piazza sarà allestita con una platea di 200 sedie, alla quale si potrà accedere su prenotazione, oppure registrandosi direttamente sul posto (qualora siano rimasti posti liberi) lasciando i propri riferimenti ed esibendo il green pass, come da disposizioni anti-covid.

Il primo appuntamento in piazza Risorgimento sarà domani sabato 28 agosto, con i Killer Queen, tribute band dei Queen, che da 26 anni porta sui palchi d’Italia le canzoni della band britannica e riconosciuta dal 1996 come tribute band ufficiale in Italia dal fan club ufficiale italiano dei Queen “We will rock you”. (Prenotazioni al numero 0573 774500 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 14).

Domenica 29 agosto il Settembre Quarratino ospiterà la Finale Regionale Miss Sorriso Toscana: la reginetta di bellezza che sarà eletta a Quarrata accederà direttamente alle prefinali nazionali di Miss Italia.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Quarrata insieme a REM Events Organization ed in questo caso la prenotazione deve essere effettuata telefonando al numero 349 5109534.

Lunedì 30 agosto la musica ricomincia con la Fabrizio Berti Jug Band, che propone una serata dal titolo “Dal Blues al country: le radici dello swing”. Info e prenotazioni al numero 0573 774500 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 14).

[comune di quarrata]