settembre quarratino. JAZZ D’ECCELLENZA IN PIAZZA RISORGIMENTO

Domenica 3 settembre dopo la premiazione del Palio dei Rioni si esIbirà il Ramsey Lewis Project

QUARRATA. Domenica 3 settembre alle 21.45 arriva, in Piazza Risorgimento, il jazz d’eccellenza con il Ramsey Lewis Project diretto da Dario Cecchini.

Con Dario Cecchini (sax baritono, direzione musicale); Tommaso Mannelli (sax tenore); Marcello Nesi (tromba); Francesco Onerati (trombone), Giorgia Bardelli , Ilaria Orlandini, Claudia Salvini, Rebecca Sammartano (voci), Mauro Sarti (chitarra), Michele Papadia (piano e tastiera), Dario Lastrucci (basso), Diego Caroppo (batteria), Elia Ciuffini (percussioni).

Il Progetto Ramsey Lewis nasce per omaggiare Ramsey Lewis, il musicista morto nel settembre 2022, vincitore di tre Grammy Awards: uno degli innovatori che ha portato alla creazione di un Jazz che si sviluppa nelle radici del Soul, del Funk e del Blues definendo così uno stile e un suono.

Il Progetto Ramsey Lewis è inserito come progetto di Istituto negli ordinamenti per la laurea triennale di primo livello ed in quello di secondo livello della Scuola di Jazz del Conservatorio.

[comune di quarrata]