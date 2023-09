SETTORE GIOVANILE DRAGONS: COACH EDOARDO BANCHELLI COMPLETA LO STAFF DI ORMENI

Ormeni: “Puntiamo su giovani con ambizione e prospettiva, non solo come atleti ma anche come tecnici”

PRATO. Giovane, emergente ma con un curriculum già importante. Nato a Pistoia, classe 1995, coach Banchelli è laureato in Scienze Motorie, con Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche dello sport. Gioca in serie C a Bottegone, prossimo avversario della Sibe Gruppo AF Prato; hanno colpito, da subito, la sua voglia di migliorarsi e di mettersi a disposizione, con l’ambizione e la speranza che questa diventi la sua professione. Qualifica FIP: Allenatore e Istruttore Minibasket. Le sue parole in questa nuova avventura con la Dragons Family: “Sono molto felice di entrare a far parte di questa società. Il progetto mi ha da subito coinvolto ed entusiasmato, ho trovato un ambiente accogliente e molto stimolante e sono pronto a dare il mio contributo. Non vedo l’ora di mettermi alla prova con questi colori”.

Così Massimiliano Ormeni presenta e accoglie il giovane neo-coach Dragons: “La figura di Edoardo è stata pensata in sintonia con Marco Pinelli, Stefano Scarselli e Fabio Amerighi.

L’inserimento nel nostro staff è in linea con la volontà del club di scommettere e investire su giovani con ambizione e prospettiva, non solo come atleti ma anche come tecnici; non posso che essere soddisfatto del suo arrivo in maglia Dragons”.

