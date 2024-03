SEVERI AL FIANCO DI FANUCCI: “UN PATTO PER LA CITTÀ. LA NOSTRA ESPERIENZA AMMINISTRATIVA AL SERVIZIO DI MONTECATINI TERME”

Il neo candidato sindaco di Montecatini Terme ufficializza il sostegno dell’ex primo cittadino con una propria lista. L’impegno contro il degrado, la presentazione di un piano di lavori pubblici per 5 anni con progetti e finanziamenti, il rilancio delle Terme

MONTECATINI TERME. Ci sarà anche una lista nel nome di Ettore Severi, sindaco di Montecatini Terme per due mandati nei primi anni Duemila, a sostegno della candidatura a sindaco di Edoardo Fanucci, ufficializzata lo scorso sabato 24 febbraio, alle Panteraie. L’annuncio è stato dato in una insolita conferenza stampa, dal forte richiamo evocativo e simbolico, svoltasi ieri mattina sulle scalinate del Palazzo comunale della città termale.

“Il mio, il nostro, è un progetto aperto a tutti per una coalizione di governo, una alleanza amministrativa che va oltre le singole esperienze politiche e che ha come obiettivo la creazione di una città più pulita, più sicura, più bella – ha detto Fanucci nella sua breve introduzione —. Oggi sono qui, con Ettore Severi al mio fianco, per andare oltre le nostre storie e per presentare alla città una proposta di governo semplice e chiara.

Severi è una persona autorevole, insieme possiamo dar vita ad un piano per la rinascita di Montecatini”.

“Da cittadino, da imprenditore, da ex amministratore mi sono messo a disposizione di Fanucci per dare il mio contributo – ha aggiunto Severi —. Mettiamo da parte i distinguo politici, ma non partiamo da zero, abbiamo alle spalle un’esperienza amministrativa che possiamo mettere al servizio della città, senza proclami”.

Quindi l’ex sindaco Severi ha insistito su un tema a lui caro, la sicurezza. “Maggiore sicurezza per i cittadini non vuol dire l’esercito per strada quanto, piuttosto, lavorare sulla lotta al degrado e riqualificare zone oggi in stato di abbandono. Di fronte a noi abbiamo transenne ovunque, alberghi chiusi e un’economia in ginocchio; per fronteggiare questa situazione serve un’amministrazione di salute pubblica, che abbia coraggio e visione”, ha aggiunto Severi che ha annunciato una piano di interventi mirato: “Stiamo preparando un piano di lavori pubblici con finanziamenti dedicati a sostegno di progetti concreti che presenteremo ai cittadini da qui alle elezioni di giugno per far capire la nostra idea di amministrazione: strade, marciapiedi, illuminazione pubblica e verde cittadino le priorità del nostro agire”.

Infine, spazio a un tema centrale di Montecatini, le Terme. “Questa è la prima campagne elettorale con gli stabilimenti termali chiusi e con i libri in tribunale. I beni strategici devono essere salvaguardati e valorizzati: Tettuccio, Regina, Excelsior, così come la Torretta, resteranno pubblici e verranno valorizzati e riqualificati con l’impegno di Comune e Regione. Serve un rilancio, non uno spezzatino come qualcuno propone – ha concluso Severi —. È necessaria una proposta industriale credibile che possa coinvolgere anche soggetti privati, ma senza svendere questo grande patrimonio pubblico ad un privato qualsiasi, magari senza esperienza nel settore e senza nessuna garanzia”.

