sfalcio erba. A MARLIANA IL PD ATTACCA IL PD

Calistri (Fdi): “Il Pd smetta di autocommiserarsi e inizi a collaborare con le altre rappresentanze politiche esistenti nel Comune per trovare una soluzione condivisa per il bene dei nostri cittadini”

MARLIANA. Apprendiamo, con stupore, tramite un articolo pubblicato ieri mattina su un quotidiano locale, il risveglio decisamente tardivo del PD Marliana il quale è evidente che concorda parola per parola con quanto da noi denunciato pubblicamente più di 10 giorni fa in materia di sfalcio erba sulle strade provinciali.

Dall’articolo si evince anche la profonda spaccatura esistente nella sinistra di Pistoia dato che, forse volontariamente forse no, il PD Marliana, con le parole del Segretario Bandini, attacca proprio il PD lanciando accuse al presidente della Provincia Marmo ( già sollecitato da noi a mezzo stampa giorni fa), evidenziando un profondo disagio nell’amministrazione di questo comune e prendendosi meriti che non ha.

Concordiamo pienamente sul fatto che ad oggi è vergognoso che non sia ancora partito lo sfalcio sulle strade provinciali che toccano il territorio del Comune di Marliana ma — continua il Portavoce FDI Marliana Giada Calistri — siamo in totale disaccordo sul fatto che il sindaco Bruschi abbia un qualsivoglia merito nell’noiaver incentivato la Provincia a trovare ulteriori fondi per la pulizia delle strade.

I consiglieri Danesi e Innocenti di Noi per Marliana da mesi, infatti, lamentano la totale inadeguatezza del taglio erba che è avvenuto con notevole ritardo e solo dopo innumerevoli lamentele a carico delle strade comunali pertanto ci domandiamo come sia possibile che il Sindaco Bruschi sia stato capace di aiutare la Provincia e non il comune che lui amministra.

E il PD , che amministra questo comune e questa provincia, invece di trovare soluzioni che spettano a chi amministra, perde tempo ad attaccarsi da solo! Insomma è un pò come un cane che si morde la coda!

Che la strada oltre a non essere pulita sia stata anche smarrita è più che evidente !

I cittadini di Marliana, se proprio hanno bisogno di scuse, non le devono avere solo dalla Provincia di Pistoia ma anche dall’amministrazione del comune di Marliana che evidentemente non è in grado di garantire nemmeno i diritti minimi ai propri cittadini.

Ma insieme alla scuse sarebbe il caso che ai cittadini di Marliana fossero garantite delle strade pulite e sicure.

Noi come FDI siamo a disposizione a valutare qualsiasi proposta risolutiva e a dare qualsiasi tipo di aiuto per risolvere questo increscioso disagio, chiediamo di nuovo al Presidente Marmo soluzioni in tempi brevi anche in vista dell’avvicinarsi dell’autunno e al PD Marliana chiediamo di smettere di autocommiserarsi e di iniziare a collaborare con le altre rappresentanze politiche esistenti nel Comune per trovare una soluzione condivisa per il bene dei nostri cittadini, in alternativa, se proprio non riescono a smettere di fare Mea Culpa, di prendere la retta via verso casa.

Giada Calistri Portavoce FDI Marliana