SFIDA AD ALTA QUOTA PER IL CIATT PRATO IN SERIE A1 FEMMINILE DI TENNISTAVOLO

Alla palestra Le Badie domenica 8 gennaio (ore 15) arriva la capolista Castel Goffredo

PRATO. Torna in campo il Ciatt Prato in serie A1 femminile. Le ragazze di coach Alberto Vermiglio, domenica 8 gennaio alle 15, ospiteranno alla palestra Le Badie Brunetti Castel Goffredo, capolista indiscussa del campionato in solitaria. Si tratta in realtà del match della quarta giornata, rinviato a novembre scorso.

La sfida avrà sicuramente risvolti importanti per il prosieguo della stagione: le campionesse d’Italia mantovane guidano la classifica con 9 punti e due di vantaggio sulle pratesi, appaiate a TT Südtirol e alla Polisportiva Bagnolese Panino Lab.

Il primato al termine del girone di andata è dunque ancora in bilico e il match servirà anche per definire la griglia delle semifinali di Coppa Italia, in programma a fine gennaio proprio a Castel Goffredo.

Per salvare il titolo platonico di campione d’inverno, le castellane dovranno uscire dal campo imbattute, perché in caso di sconfitta, anche per 4-2, si vedrebbero sopravanzare proprio dal Ciatt.

Curiosamente il terzetto titolare del Ciatt è composto dalle ex Nikoleta Stefanova (sei successi e due battute d’arresto nel corso della stagione), Tan Wenling (6-2) e Chiara Colantoni (5-1). A completare il roster pratese ci sono Arianna Barani (0-2) e Ioana Cristina Corburean, che per questa sfida dovrebbero ritagliarsi un ruolo da protagoniste, assieme con Colantoni. Probabile invece un turno di riposo per Stefanova e Tan Wenling.

“Sarà comunque una giornata di festa perché sfideremo la squadra più forte in questo momento in Italia, peraltro plurititolata. Una domenica di grande tennistavolo – commenta coach Vermiglio, allenatore del Ciatt Prato —. Sicuramente daremo una opportunità a chi ha giocato meno fino ad ora in questa stagione, perché tutte le ragazze fanno parte del progetto e siamo comunque in una posizione di classifica più che soddisfacente in questo momento della stagione.

Ci sono tanti intrecci di ex, un possibile scontro fra madre e figlia. Sarà una giornata divertente e faremo il massimo per tentare di fare un piccolo sgambetto alla capolista”.

Castel Goffredo finora ha impiegato la romena Bernadette Szocs, che si è imposta otto volte su otto, la giocatrice di Taipei, Chen Szu-Yu (4-1), Nicole Arlia (3-2), la russa Mariia Dolgikh (2-2) e Gaia Monfardini (2-2), che è in realtà la figlia di Tan Wenling.

In graduatoria Castel Goffredo è a quota 9 e precede TT Südtirol, Bagnolese e Ciatt Prato a 7, TT Norbello a 4, Quattro Mori a 3 e Muravera TT a 1.

[montaleni — ciatt prato]