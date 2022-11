sgambaturizzati. VANNUCCINI E TONIONI HANNO LA MEMORIA CORTA. MA CI SIAMO NOI CON IL NOSTRO ARCHIVIO!

Vannuccini, sembra dimenticarsi di quando era assessore allo Sport e avrebbe dovuto far adempiere all’Agisport il contratto di gestione, con la costruzione della illuminazione notturna. Oggi frigna per i cani che la “devono fare” al buio? Poerannoi: bell’esempio di coerenza e servizio ai cittadini

AGLIANA. La denuncia della mancanza di illuminazione dell’area di sgambatura per cani è un fatto drammatico e inquietante, non per i cani che non vedono bene dove fare la cacca (e la fanno lo stesso), ma perché è la confessione, la “prova provata” della malagestione che il Pd ha da sempre esercitato nella conduzione del disastrato comune di Cessnokgrad, poi prosciugato dal Rinocommissario (nau-Fragai) nell’ultimo lustro di consiliatura rossa.

In redazione, siamo sobbalzati quando abbiamo visto il video su Facebook di Massimo Vannuccini e la già vicesindaca Luisa Tonioni che criticano l’Amministrazione pedritiana di Luca Benesperi per la mancanza di un impianto di illuminazione per le ore della sera di inverno.

Tanta roba, se non ci fosse stato il precedente “buco” da 90mila euro (definito tale per stima del dirigente Massimo Giorgi) di danni di Agisport e questa è peraltro la seconda volta che se lo sono “dimenticato”, dimostrando di viaggiare come la corrente alternata.

La vicenda “dimenticata” è quella del famoso impianto di illuminazione notturna che doveva fornire l’Associazione Agisport di Antonio Papi al campino sussidiario Barontini quale dotazione inclusiva al contratto di gestione – con sanzioni e risarcimento di danno – per poter consentire gli allenamenti dei giovani calciatori aglianesi nelle sere dei pomeriggio di inverno.

Un impianto mai fatto, dopo la scadenza dell’ultimo termine fissato per il 31.12.2014!

Il fatto risale a due consiliature fa, quando c’era la Eleanna Ciampolini, la Fata Smemorina (il Segretario poi rimosso, ovvero la Donatella D’amico): rimasta inerte come “corpo morto cade”, avrebbe detto Dante (Inferno,V).

La D’Amico ci rassicurò (era nel luglio 2013) spiegandoci che non avrebbe esitato a procedere nella migliore tutela dell’Amministrazione, in caso di mancata esecuzione dell’impianto, per ottenere il “ristoro del danno” ma niente ha fatto né lei, né le successive amministrazioni.

Il silenzio è massiccio e trasversale.

Sulla incresciosa questione ci sono state numerose interrogazioni e una denuncia alla Procura della Corte dei Conti, ma nessuno sa cosa pensa l’Amministrazione di centro destra consociata al Pd, che niente riferisce sull’esito delle evidenze documentate (vedi sotto il contratto originario).

È comunque il Pd, che – senza alcun pudore – riemerge fuori dalle acque paludose della gestione Benesperi e scopre la sua nuova natura pro-animal, rivendicando una ridicola criticità, se confrontata con la questione dei giovani allievi calciatori che, alle 17, devono abbandonare l’allenamento nel campino sussidiario perché manca l’impianto previsto a contratto e mai fornito.

Sulla vicenda, c’è stata una interrogazione dell’allora opposizione (vedetèvi qua cosa diceva l’attuale vicesindaco Baroncelli indignato), una lettera di protesta della Aglianese calcio, che chiedeva ad Agisport chiarimenti sulla mancata dotazione, e una risposta pervenuta dal Direttore dell’UO LL.PP. Ing. Massimo Giorgi agli interroganti dell’allora opposizione, oggi ammin(e)stratori di Cessnokgrad.

A completare il quadro c’è anche un ricorso alla Corte dei conti, (scritto proprio da chi scrive questo pezzo) e poi consegnato dal Ciottoli alla Procura generale della Corte dei Conti della Toscana.

Ma erano altri tempi e l’opposizione non conosceva la politica dell’inciucio.

C’avete la faccia come il c…. direbbe il compagno Giachetti: cos’altro dobbiamo dire?

Alessandro Romiti

alessandroromiti@linealibera.info