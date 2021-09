SI AGGIORNA IL PUMS, ONLINE LA FASE DI PARTECIPAZIONE

Mercoledì 22 settembre saranno intanto presentati i risultati della indagine conoscitiva del Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums)

PISTOIA. Prende il via il percorso di partecipazione previsto nell’ambito dell’aggiornamento del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (Pums). Intanto, nei mesi scorsi il Comune di Pistoia, coadiuvato da consulenti esterni specializzati in materia, ha completato l’analisi dello stato di fatto della mobilità cittadina così da avere un quadro conoscitivo da cui partire per aggiornare il Pums, quel documento strategico che ha lo scopo di orientare le politiche di mobilità per i prossimi anni tenendo conto anche delle variazioni intervenute nel tempo sulla viabilità comunale.

I risultati emersi dall’indagine conoscitiva saranno presentati durante l’incontro previsto per mercoledì 22 settembre, dalle 16 alle 19, sulla piattaforma digitale attivata dal Comune: https://comune-pistoia.webex.com/comune-pistoia-it/j.php?MTID=mc98ebbb96a01a801d0e106bc99b8fb8d.

Un incontro online, dunque, al fine di evitare assembramenti e permettere la partecipazione di un’ampia platea di cittadini e rappresentanti delle associazioni di categoria. Vi prenderanno parte il sindaco Alessandro Tomasi, l’assessore alla mobilità Leonardo Cialdi, il dirigente Maurizio Silvetti, il funzionario alla mobilità Luca Moriconi e l’ingegnere incaricato Stefano Ciurnelli.

Sarà l’occasione per iniziare a ragionare sulla mobilità cittadina, nelle sue criticità e potenzialità, raccogliendo indicazioni e coinvolgendo nella fase di definizione degli obiettivi tutti i portatori di interesse.

Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile è uno strumento di pianificazione strategica che ha l’obiettivo di programmare azioni e interventi sul territorio, al fine di sviluppare una visione del sistema di mobilità e dei trasporti più accessibile, sicura e meno inquinante, orientata a migliorare la qualità della vita delle persone.

Il quadro conoscitivo predisposto per l’avvio del percorso partecipato è stato elaborato incrociando i dati relativi ai flussi di traffico registrati sulle strade principali della città, alla sosta, all’incidentalità, all’utilizzo del trasporto pubblico locale, agli spostamenti ciclo-pedonali. Sono stati, quindi, monitorati i flussi giornalieri di accesso e attraversamento della città, considerando i principali assi, in modo che i dati raccolti rendessero un’immagine reale degli spostamenti dell’utenza sul territorio comunale.

Il quadro conoscitivo elaborato dai consulenti incaricati dall’Amministrazione comunale, unito alla valutazione delle indicazioni che verranno dai cittadini e dalle associazioni di categoria, rappresenteranno le fondamenta per aggiornare il Pums.

[comune di pistoia]