SI ALLONTANANO DOPO AVER PROVOCATO IL SINISTRO. RINTRACCIATI E SANZIONATI DALLA POLIZIA MUNICIPALE DOPO POCHE ORE

Due incidenti, il primo ieri lunedì e il secondo stamani

PISTOIA. Intervenuta su due sinistri, in poche ore la Polizia Municipale di Pistoia ha rintracciato, e dunque sanzionato, i responsabili che, dopo l’impatto, non avevano rispettato l’obbligo di fermarsi, sottraendosi così ai dovuti accertamenti e all’eventuale soccorso ai feriti.

Il primo sinistro, senza feriti, si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 24 gennaio, in via Pratese. Sul posto è intervenuta la pattuglia dei motociclisti della Municipale, che ha potuto raccogliere una testimonianza utile a individuare la targa del veicolo che, una volta provocato l’incidente, si era allontanato. Il mezzo era intestato a una società e da accertamenti si è potuti risalire anche al potenziale conducente, un uomo di 80 anni che, una volta rintracciato, ha confessato l’accaduto e mostrato il mezzo che nel frattempo era stato ricoverato in garage.

All’uomo è stata contestata una sanzione pari a circa 350 euro (per aver causato l’incidente e per l’allontanamento in assenza di feriti) e la decurtazione di 4 punti dalla patente.

Il secondo incidente, questa volta con feriti, risale a questa mattina, martedì 25 gennaio, in via dei Macelli. Sul posto è intervenuta la pattuglia Pronto intervento della Municipale.

Un’autovettura, dopo aver urtato una ragazza che stava attraversando la carreggiata sulle strisce pedonali, si è allontanata dal luogo del sinistro senza che il conducente prestasse soccorso alla giovane caduta a terra e fornisse i propri dati.

Nell’arco di poche ore, a seguito delle indagini svolte dall’ufficio infortunistica stradale, il responsabile, un uomo di 32 anni, è stato individuato.

In questo caso, è stata elevata una sanzione da 167 euro (per aver omesso la precedenza al pedone), si è proceduto con una denuncia penale e la decurtazione di 14 punti dalla patente.

