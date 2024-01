SI CONCLUDE IL PROGETTO “IN TUTTI I SENSI”

Domani giovedì 18 gennaio a Bottegone si terrà l’evento conclusivo del progetto nato da una coprogettazione tra la Cooperativa sociale L’Orizzonte di Quarrata e Aima Pistoia

PISTOIA. Domani giovedì 18 gennaio alle ore 17 presso i locali del Circolo Arci di Bottegone si terrà l’evento conclusivo del Progetto In tutti i sensi realizzato durante il 2023 con il contributo di Fondazione Caript — Bando Socialmente 2022 e il sostegno del Comune di Quarrata.

Il progetto è nato da una coprogettazione tra la Cooperativa Sociale L’Orizzonte e Aima Pistoia (Associazione Italiana Malattia Alzheimer) e le attività si sono svolte per lo più presso i locali del Circolo Arci di Bottegone dove abitualmente AIMA lavora con i propri anziani.

Si sono realizzati una serie di laboratori intergenerazionali guidati da esperti (cucina, musica, fotografia, pet therapy, orto in terrazzo, yoga, alcune passeggiate) ai quali hanno partecipato gli anziani di AIMA, bambini delle scuole vicine, alcuni giovani e alcuni anziani fragili seguiti dai servizi domiciliari della Cooperativa e residenti nel Comune di Quarrata.

—