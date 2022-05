SI CONCLUDE IL PROGETTO “SOCIETÀ E CITTADINO”

Domani venerdì l’incontro conclusivo sul tema ‘Ambiente e Costituzione’

PISTOIA. Venerdì 6 maggio, alle 10.30, presso il giardino del centro diurno di Monteoliveto, in via Enrico Bindi 16, si svolgerà l’incontro conclusivo del progetto “Società e Cittadino” che quest’anno affronta la tematica di forte attualità: “Ambiente e Costituzione”.

L’incontro si aprirà con l’intervento in plenaria dei rappresentanti delle classi e delle associazioni invitate: Legambiente Pistoia, Fridays For Future Pistoia, Associazione l’Acqua Cheta (Commercio equo e solidale).

A seguire, gli studenti e le associazioni presenteranno elaborati e materiali informativi ai tavoli appositamente allestiti. In apertura e chiusura dei lavori eseguiranno brani musicali i ragazzi dell’Indirizzo musicale del Liceo “N. Forteguerri”.

Al progetto, giunto quest’anno alla XXIV edizione, aderiscono, oltre al liceo “N. Forteguerri” (scuola capofila), il liceo scientifico “Amedeo di Savoia”, l’istituto tecnico “S. Fedi/ E.Fermi”, il liceo paritario “Suore Mantellate”, il liceo “C. Salutati” di Montecatini Terme, l’istituto omnicomprensivo di San Marcello Pistoiese e l’istituto tecnico “Marchi-Forti” e l’istituto tecnico statale “Pietro Branchina” di Adrano (CT).

Oltre alla Provincia di Pistoia, promotrice del progetto, collaborano il Comune di Pistoia, “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”, la sottosezione pistoiese dell’Associazione Nazionale Magistrati, il Gruppo Biblioteca degli Avvocati del Tribunale di Pistoia e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – ufficio XI sede Pistoia.

Al primo incontro del 26 novembre sono intervenuti Giuseppe De Marzo, economista, scrittore, responsabile nazionale per le politiche sociali di Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie e Alice Franchi rappresentante di Fridays For Future.

Al secondo incontro del 9 marzo sono intervenuti Giovanni Tardi Barbieri, docente di Diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Firenze, e Fausto Ferruzza, presidente di Legambiente Toscana. In avvicinamento al 21 marzo, Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, gli studenti hanno prodotto video in memoria di chi è stato ucciso per il suo impegno in difesa dell’ambiente e sull’urgente necessità di far proprio quell’impegno a livello locale e globale.

