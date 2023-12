SI CONCLUDE IL SECONDO CONCORSO NAZIONALE DI TEOLOGIA “MONS. GIORDANO FROSINI”

Martedì 19 dicembre nell’Aula Magna del Seminario si terrà la cerimonia di premiazione della tesi di Rocco Salemme

PISTOIA. Martedì 19 dicembre, alle ore 21,00, nell’aula magna del Seminario vescovile di Via Puccini, si terrà la cerimonia ufficiale di premiazione del II Concorso nazionale ‘Mons. Giordano Frosini’ per la Tesi di Dottorato in Teologia che nel biennio 2021-23 abbia maggiormente contribuito all’aggiornamento teologico.

Il Premio, a cadenza biennale e rivolto a tutte le Facoltà teologiche italiane, è ideato dal Comitato ‘Don Frosini’, con il sostegno della Fondazione Caript, per mantenere vivi il ricordo e l’insegnamento di mons. Frosini che ha dedicato la vita a sollecitare la comunità cristiana sulla necessità di adeguare la propria fede ai tempi che ci è dato di vivere.

Dopo il saluto del Vescovo, la serata si articolerà con un dialogo tra il Presidente del Comitato promotore, dott. Andrea Amadori, e due membri della Commissione valutatrice delle tesi pervenuti, ovvero Giuseppe Lorizio, docente emerito di Teologia Fondamentale alla Pontificia Università Lateranense e fresco di nomina a Direttore dell’Ufficio Cultura del Vicariato di Roma, e Basilio Petrà, già Preside della Facoltà Teologica dell’Italia centrale.

Il tema del dialogo, a cui è chiamata a partecipare attivamente tutta la cittadinanza e in special modo gli studenti della Scuola Teologica Diocesana, riguarderà la forma della fede nella società e nella cultura contemporanea. Si tratta di un ambito molto caro a don Frosini e particolarmente urgente oggi per i cristiani, interpellati, quando non anche sfidati, ad assumere una posizione chiara su tematiche drammaticamente annose o inedite. E sono soprattutto chiamati a rinnovare linguaggio e categorie della proposta cristiana per non rischiare l’incomprensione o l’insignificanza presso le giovani generazioni.

L’incontro culminerà con la designazione della tesi vincitrice e la premiazione del neo Dottore in Teologia Rocco Salemme, che illustrerà sinteticamente gli esiti del proprio studio dedicato a ricostruire la parabola del rinnovamento del “Trattato sulla Fede” a partire dalla modernità postridentina fino ai giorni nostri.

[comitato don frosini]