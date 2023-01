SI CONSOLIDA IL RAPPORTO TRA ISTITUTO DE FRANCESCHI-PACINOTTI E ASSOCIAZIONE CULTURIDEA

Nel mese di marzo sono in programma due interessanti eventi

PISTOIA. L’Istituto De Franceschi Pacinotti di Pistoia in collaborazione con l’Associazione Culturidea ha organizzato due importanti eventi che si svolgeranno nel mese di marzo.

La prima conferenza, lunedì 6 marzo, avente per titolo Aldo Moro raccontato agli studenti vedrà protagonisti gli onorevoli Silvia Costa e Marco Follini che dialogheranno con gli studenti con l’obiettivo di mantenere viva la memoria relativamente a quel triste periodo della nostra storia nazionale.

L’evento si svolgerà presso la sede della Fondazione Maic Onlus (Maria Assunta in Cielo) – Via San Biagio 102, 51100 Pistoia. Intenzione degli organizzatori infatti è parlare di un momento di particolare dolore e frattura sociale e morale del Paese, portando gli studenti in un luogo in cui la disabilità si trasforma in riabilitazione nella bellezza e nella serenità.

Al termine dell’incontro, dopo le domande e gli interventi del pubblico, i partecipanti alla conferenza si recheranno a rendere omaggio al monumento votivo ad Aldo Moro ed agli uomini della scorta presso la chiesa di San Francesco.

Il secondo incontro, previsto per giovedì 16 marzo, è invece incentrato sul tema dell’educazione civica, con il titolo Attualità della Costituzione Italiana e ruolo del Difensore Civico. I relatori saranno il dott. Marino Fardelli (Presidente Nazionale Difensori Civici), l’avv. Prof. Fausto Malucchi (Prorettore Università di Vibo Valentia) ed è stata invitata quale relatrice anche l’avv. Lucia Annibali (Difensore Civico Regione Toscana).

Questo secondo evento si svolgerà presso la Sala Maggiore del Comune di Pistoia cercando di coniugare l’educazione civica con l’incontro con l’istituzione normalmente più prossima alla cittadinanza cioè il Comune, il Sindaco e il Consiglio Comunale.

Promuovendo questi incontri la dirigente scolastica dell’Istituto De Franceschi Pacinotti, prof.ssa Elena Pignolo, intende creare attraverso eventi e proposte di altissimo profilo, momenti in cui al centro sia posta la crescita non solo scolastica ma anche personale di ciascuno studente.

Entrambe le manifestazioni saranno trasmesse in diretta da Led Viaggi Canale dedicato alle Scuole e tutte le classi che desidereranno seguirle potranno collegarsi all’apposito link e intervenire con domande.

Il coordinamento delle due conferenze è a cura del prof Riccardo Fagioli. dell’Istituto De Franceschi Pacinotti, in collaborazione con Culturidea, associazione che da anni svolge un importante ruolo di stimolo ed organizzazione di eventi di alta qualità.

