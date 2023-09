SI INAUGURA LA MOSTRA “LA FAMIGLIA DEL CARLO E GIACOMO PUCCINI: I CARTEGGI DEL COMPOSITORE LUCCHESE”

Appuntamento venerdì 8 settembre alle 11.30 nella sala Gatteschi. La mostra, a ingresso libero, si potrà visitare fino al 29 settembre

PISTOIA. In vista del primo centenario dalla scomparsa di Giacomo Puccini che si celebrerà nel 2024, venerdì 8 settembre alle 11.30 nella sala Gatteschi della Biblioteca Forteguerriana sarà inaugurata la mostra documentaria La famiglia Del Carlo e Giacomo Puccini: i carteggi del compositore lucchese curata da Alberto Coco, responsabile delle collezioni librarie e dell’archivio della Biblioteca dei Domenicani di Pistoia; Michela Del Carlo, coordinatrice per il Comitato provinciale AGeSC di Lucca del progetto educativo e culturale dedicato al Fondo Del Carlo-Puccini e Francesca Rafanelli, storica dell’arte.

Saranno esposti al pubblico numerosi pezzi del fondo archivistico “Del Carlo-Puccini”, conservato nella biblioteca pistoiese e di cui fanno parte svariate lettere autografe del compositore, ritratti e materiale a stampa. Ad arricchire l’esposizione, alcuni pezzi testimoni del Risorgimento italiano provenienti dalle carte della famiglia Del Carlo di Lucca, di cui faceva parte Massimo, cognato di Giacomo Puccini e marito della sorella Otilia.

All’inaugurazione parteciperanno Benedetta Menichelli, assessore alla cultura; Maria Stella Rasetti, dirigente del servizio cultura e tradizioni, turismo e informatica e Renzo Zagnoni, presidente del Gruppo di Studi Alta Valle del Reno Aps, che in uno degli ultimi numeri della rivista «nuèter» ha ospitato i primi risultati di ricerca e revisione sul fondo Del Carlo-Puccini, a cura di Alberto Coco e Francesca Rafanelli.

I presenti all’iniziativa potranno assistere alla proiezione di un video-documentario inedito dedicato al Fondo Del Carlo-Puccini, realizzato dai curatori in collaborazione con il Comitato provinciale AGeSC di Lucca.

La mostra sarà visitabile anche per gli istituti scolastici fino a venerdì 29 settembre, negli orari di apertura della biblioteca.

Per ulteriori informazioni www.forteguerriana.comune.pistoia.it, telefono 0573 371452.

[comune di pistoia]