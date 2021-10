SI INAUGURA LA PANCHINA ROSA IN SAN MICHELE IN FORCOLE

La cerimonia in programma domani sabato alle 11. Per sensibilizzare sul tema della prevenzione del tumore alla mammella

PISTOIA. Sarà inaugurata domani, sabato 30 ottobre, alle 11 nell’area a verde di San Michele in Forcole, tra via Porta San Marco e viale Arcadia, una panchina rosa per sensibilizzare sul tema della prevenzione del tumore alla mammella. In Italia, ottobre è riconosciuto come il mese rosa della prevenzione proprio per un’attenzione dedicata al cancro alla mammella. L’installazione era prevista già nel 2019, ma è stata posticipata a causa della pandemia.

L’idea progettuale, sposata dal Comune, viene dall’associazione Annastaccatolisa e propone, attraverso la presenza simbolica di una panchina rosa, di diffondere ogni giorno la cultura della prevenzione. Una doga della panchina sarà dipinto di celeste, per ricordare che la prevenzione in questo campo non riguarda non soltanto le donne, ma anche gli uomini, per i quali questa malattia è sempre più frequente.

Saranno presenti il sindaco Alessandro Tomasi, l’assessore alle Politiche di tutela e promozione della salute Anna Maria Celesti, i rappresentanti delle associazioni Anna Maria Celesti, e Ant che a Pistoia svolgono campagne di informazione e diagnostica.

[comune di pistoia]