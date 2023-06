SI INAUGURA LA PANCHINA VIOLA NEL GIARDINO DI SAN MICHELE IN FORCOLE IN PORTA SAN MARCO

Appuntamento domani sabato 17 giugno alle 10.30. Parteciperanno il vicesindaco Anna Maria Celesti e Michela Peritoni referente di Pistoia dell’Associazione CFU

PISTOIA. Domani, sabato 17 giugno, alle 10.30 sarà inaugurata una panchina viola, colore simbolo della fibromialgia, nel giardino di San Michele in Forcole, nei pressi della rotonda di Porta San Marco, in viale Arcadia.

Saranno presenti il vicesindaco e assessore alle politiche di inclusione sociale e salute Anna Maria Celesti e Michela Peritoni, referente di Pistoia dell’Associazione CFU (Comitato Fibromialgici Uniti) Italia odv, che ha promosso l’iniziativa.

«La fibromialgia è una sindrome di origine pressoché sconosciuta caratterizzata – dichiara Anna Maria Celesti – da dolore per lo più muscolare di tipo cronico – diffuso e spesso si associa a rigidità, riduzione della forza, disturbi del sonno e possibili disturbi d’ansia e depressivi.

L’inaugurazione della panchina viola vuole accendere i riflettori su questa patologia, spesso sottovalutata, per sensibilizzare riconoscimento come sindrome invalidante.

Chi ne soffre deve essere ascoltato e preso in carico per uscire dall’invisibilità. Il dolore cronico provoca di fatto emarginazione sociale e il trattamento inappropriato espone al rischio di compromissione della salute oltre a ripercussioni nello svolgere anche le normali attività quotidiane».

«Il colore viola, simbolo della fibromialgia, è stato attribuito dall’Oms nel 1992 – spiega Michela Peritoni referente di Pistoia dell’Associazione CFU Italia odv —. L’associazione è presente in tutta Italia e si occupa del sostegno ai malati fibromialgici, un sostegno importante perché è una malattia che si conosce ancora molto poco. Il nostro maggior impegno è che la fibromialgia sia riconosciuta a livello istituzionale come malattia invalidante cronica con l’inserimento nei Lea, livelli essenziali di assistenza, per questo è importante sensibilizzare e divulgare la conoscenza di questa patologia con tante iniziative come quella di domani».

[puggelli — comune di pistoia]