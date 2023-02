SI INAUGURA STREET ART, LA CABINA ELETTRICA DIVENTA OPERA D’ARTE E MESSAGGIO SULLA SICUREZZA

Oggi in via Dalmazia il taglio del nastro alla presenza tra gli altri del sindaco Tomasi e dell’artista del murales Bernardini

PISTOIA. Pistoia diventa protagonista della campagna nazionale dedicata alla sicurezza sui luoghi di lavoro, promossa da E-Distribuzione (la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione) e battezzata con il nome “Stop for Safety” (https://www.e-distribuzione.it/Azienda/sostenibilita/street-art/stop4safety.html).

Nell’ambito del progetto nazionale, che coinvolge 12 impianti in tutta la Penisola e che ha dato vita anche al “Calendario Stop 4 Safety 2023”, la città di Pistoia è stata selezionata con la cabina elettrica che si trova in via Dalmazia, grazie al progetto grafico “La sicurezza è nel nostro DNA”, proposto dal collega di E-Distribuzione Raffaele Tizzani con la volontà di rappresentare la cultura della sicurezza come una sorta di “patrimonio genetico” dell’azienda elettrica.

Oggi, giovedì 2 febbraio, alle ore 12:00, presso la suddetta via Dalmazia (posizione esatta: https://maps.app.goo.gl/QZJvzRQAboGLNba69) sarà inaugurata la rinnovata veste della struttura che trasforma l’impianto in un’opera d’arte e in un messaggio in materia di sicurezza sul lavoro: al taglio del nastro saranno presenti il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi; per E-Distribuzione la responsabile Toscana e Umbria Enrica Sanguedolce, il capo salute e sicurezza della medesima area geografica Fabio Rughi; , il responsabile unità territoriale di Pistoia Enrico Bulleri; i referenti Enel delle strutture affari istituzionali e comunicazione per la Toscana e l’Umbria Emiliano Maratea e Riccardo Clementi; l’ideatore del tema Raffaele Tizzani e l’artista autore del murales Federico Bernardini.

La sicurezza è parte di noi | E-Distribuzione

[clementi — enel]