SI RIBALTA CON L’AUTO E MUORE

A perdere la vita un anziano. Sul posto i Vigili del Fuoco

PRATO. I vigili del fuoco di Prato sono intervenuti questa mattina poco dopo le 7, per un incidente stradale a seguito del quale un’autovettura si è ribaltata su di un fianco.

L’opera dei Vigili del fuoco è valsa al recupero della persona rimasta all’interno per affidarla successivamente al personale sanitario del 118.

Le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravi e, nonostante i tentativi profusi, al medico non è rimasto altro che constatare il decesso.

Il fatto è avvenuto all’incrocio tra Via Livorno e Via Lavarone.

Sul posto la polizia municipale per ricostruire l’esatta dinamica.

[lucchesi — vigili del fuoco]