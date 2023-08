SI RISISTEMANO LE STRISCE BLU DEGLI STALLI A PAGAMENTO

Rifacimento della segnaletica stradale orizzontale, da lunedì 21 agosto al via i lavori. Si parte da via San Marco, via Filippo Pacini e parcheggi Pertini e Cavallotti dove è previsto il divieto di sosta per tutto il giorno

PISTOIA. Prenderanno il via da lunedì 21 agosto i lavori di rifacimento della segnaletica stradale orizzontale degli stalli blu a pagamento in numerose strade cittadine. L’intervento procederà per step iniziando, appunto da lunedì prossimo, in via San Marco, via Filippo Pacini, parcheggio Pertini e parcheggio Cavallotti dove sarà in vigore, per tutto il giorno, il divieto di sosta per permettere l’intervento di manutenzione.

Gli interventi di rifacimento della segnaletica stradale, programmati dall’Amministrazione comunale, proseguiranno nei giorni successivi e saranno via via segnalati.

Nei giorni precedenti ai lavori di manutenzione delle strisce blu dei parcheggi a pagamento, nelle strade interessate sarà presente la segnaletica di preavviso.

[comune di pistoia]