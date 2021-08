SI SENTE MALE IN MARE, PISTOIESE MUORE MENTRE È IN VACANZA

La vittima è Alessandro Guidi, 71 anni di Pistoia. Stamani si è sentito male nelle acque di Rio all’Isola d’Elba. Vane le manovre di rianimazione praticate sul posto

PISTOIA. [a.b.] Ha accusato un malore mentre si trovava a fare il bagno nelle acque cristalline a Cavo, all’Isola d’Elba.

La vittima, Alessandro Guidi, residente a Pistoia aveva 71 anni. L’uomo, che si trovava da pochi giorni in vacanza con la moglie all’Elba è stato subito soccorso e portato in spiaggia dai bagnini che hanno tentato le manovre di rianimazione. Sul posto è poi sopraggiunta l’ambulanza della Misericordia di Porto Azzurro che ha a sua volta praticato ulteriori manovre ma invano.

Alessandro Guidi, laureatosi alla facoltà di Giurisprudenza nel 1974 con una tesi in Diritto del lavoro ha lavorato nel pubblico (fra il Provveditorato agli studi, l’istituto per le case popolari e il comune di Pistoia) e presso la fonderia e officina meccanica del suocero, fino al 2002 quando per motivi di salute dovette chiudere l’attività e andare in pensione.

Sposato lascia la moglie e due figlie.

Da tempo curava il blog https://leparolenonsannolafinedellastoria.wordpress.com