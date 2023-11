“SIAMO QUI PER RESTARE”, L’ADESIONE DELLE DONNE DI RIFONDAZIONE COMUNISTA

Oggi pomeriggio alle 17,30 a Pistoia la manifestazione convocata da Cgil, Arci, Auser territoriale, Libera Pistoia e altre

PISTOIA. Quando si sono perse le tracce di Giulia Cecchettin lo sapevamo tutte cosa era successo. Lo sappiamo ogni volta che torniamo a casa a passo svelto, raso al muro, ogni volta che stringiamo le chiavi di casa come un’arma, ogni volta che mandiamo la posizione a un’amica a un appuntamento, ogni volta che pesiamo le parole per lasciarlo o per rifiutarlo.

Lo sappiamo ogni volta che un giornale dipinge il ritratto del bravo ragazzo, forse un pò geloso. Lo sappiamo a ogni molestia verbale, a ogni intimidazione. Lo sappiamo perché i femminicidi dall’inizio dell’anno sono stati più di 100 ed è arrivato il momento di dire basta.

Per Giulia e per tutte le donne uccise, violentate, offese da un uomo, perché c’è bisogno di rumore. Non silenzio, ma rumore. Rumore contro il patriarcato e i suoi figli. Rumore contro il maschile che non sa mettersi in discussione. Rumore per Giulia e per tutte.

SIl Coordinamento provinciale Donne di Rifondazione Comunista di Pistoia aderisce all’iniziativa Siamo qui per restare convocata da Cgil, Arci, Auser Territoriale, Libera Pistoia e altre che si terrà venerdì 24 novembre alle ore 17,30 in Piazza Gavinana – Pistoia.

Coordinamento Provinciale Donne di Rifondazione Comunista Pistoia

