SIBE GRUPPO AF PRATO: LA PREPARAZIONE ENTRA NEL VIVO. OBIETTIVO 30 SETTEMBRE A SANSEPOLCRO

I Pinelli boys iniziano a dare riscontri convincenti: buone intese e spirito di sacrificio, la condizione atletica attiverà, grazie anche al Prof. Ciofi

PRATO. Prosegue bene il rodaggio di Sibe Gruppo AF in vista dell’inizio di stagione. L’amichevole con Lions Montemurlo, compagine di livello che parteciperà al prossimo campionato di Serie D, ha concluso la seconda settimana di preparazione. Duro lavoro per i Dragons, grazie anche alla cura del Prof. Ciofi, ma indispensabile per farsi trovare pronti.

L’amichevole ha permesso di scaricare il peso della preparazione atletica della settimana che, oltre agli allenamenti, ha visto anche un’altra amichevole, con Pino Firenze. Gambe ancora imballate e quindi poca brillantezza atletica ma, per adesso, ciò che interessa al coach Sibe Pinelli è “la disponibilità al sacrificio e la voglia di cercarsi: così si affina l’intesa del gruppo.

E su questo ho avuto già importanti riscontri”. Ottimo anche l’approccio dei più giovani, come i 2006 Forti e Rosati, che si stanno inserendo, e non da ora, nelle rotazioni, come da tradizione Dragons. Archiviata la seconda settimana, si punta alla terza, che sarà ancor più dura perché la preparazione entrerà nel vivo e i carichi si faranno più intensi, sia atleticamente sia come gioco. “Dobbiamo prepararci al meglio – prosegue Pinelli – per una stagione che si preannuncia lunga ed estenuante: ci saranno momenti duri. La coesione non è solo quella dei momenti belli, ma quella che ti fa superare i momenti difficili. Dobbiamo andare per step. Adesso l’obiettivo è essere al meglio per la prima giornata di campionato il 30 settembre.

La strada è lunga, ancora duro lavoro ci aspetta e un calendario test match molto serrato ma questa è la strada. Forza Dragons!”

[lorenzo somigli]