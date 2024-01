sicurezza. FORZA ITALIA PRATO: “LA POLITICA DEL VOLTARSI DALL’ALTRA PARTE È AL CAPOLINEA” 

Il coordinatore Francesco Cappelli lancia l’allarme ed esprime profonda preoccupazione per la recente ondata di violenza culminata con furti e rapine, che stanno colpendo i cittadini e gli esercizi commerciali della città

PRATO– “Sta diventando insostenibile e insicuro vivere in alcune zone della nostra città, soprattutto nel cuore di Prato, il suo centro storico”. Forza Italia Prato lancia l’allarme ed esprime “profonda preoccupazione per la recente ondata di violenza, culminata con furti e rapine, che stanno colpendo i cittadini e gli esercizi commerciali della nostra città”. “È inaccettabile – rimarca il coordinatore comunale Francesco Cappelli – che i nostri concittadini vivano nell’insicurezza tanto da sentirsi minacciati quando camminano nelle strade della nostra città.

Non si può vivere limitati nella libertà di poter fare una passeggiata in centro la sera, oppure semplicemente parcheggiare sotto casa. I pratesi non vogliono e non meritano di vivere nella paura”.

“Finora – prosegue Cappelli – non abbiamo visto alcuna risposta chiara da parte dell’amministrazione PD, che sembra impotente di fronte a un problema di massima urgenza. Questa mancanza di azione e di risposte sta generando una perdita di fiducia nelle istituzioni da parte dei cittadini, che si sentono abbandonati e inermi di fronte alla criminalità. Dalla percezione di insicurezza stiamo passando all’insicurezza vera e propria tanto da rendere insostenibile vivere in alcune zone”.

Per Cappelli, “senza alcun intervento è a rischio la tenuta del tessuto sociale cittadino che potrebbe spezzarsi dando vita a reazioni di carattere violento. La politica del “voltarsi dall’altra parte” tanto cara alla sinistra, che ha governato per ben 10 anni, è arrivata al capolinea e si scontra con la realtà, fatta di cittadini esausti e commercianti esasperati dai silenzi di una amministrazione che ha palesemente fallito sul piano della sicurezza e della gestione dei flussi migratori”, conclude il coordinatore di Forza Italia.

[lorenzo somigli]