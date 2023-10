sicurezza. MAZZETTI (FI): “BENE PIANTEDOSI E GOVERNO, CITTÀ TOSCANE HANNO BISOGNO URGENTE DEI MILITARI”

Dopo Pisa, anche a Prato e Firenze è vicino il loro arrivo

PRATO. “Ci è voluto il governo di Centrodestra per riportare al centro il problema della sicurezza. Ci sono volute le nostre sollecitazioni, con iniziative, richieste formali e a mezzo stampa, oltre all’evidenza dei fatti e della cronaca, per arrivare a quella che è una prima risposta concreta. Il ripristino di Strade Sicure nelle città toscane è una necessità di fronte a furti, spaccio, violenza sempre più diffusa, efferatezza mai vista e una criminalità nuova.

L’ho chiesto più volte: per Prato, in ragione della sua particolarità, richiesta ora trasmessa, e per Firenze, dove dovrebbero tornare al più presto, nonostante il sindaco abbia parlato più volte di città più sicura d’Italia. Non è la soluzione definitiva ma è un deterrente e rappresenta un primo passo.

Servirà il massimo coinvolgimento da parte delle Istituzioni e della Magistratura, oltre al coordinamento con le Forze dell’Ordine, che fanno sempre molto.

L’azione successiva riguarda la rigenerazione urbana, sociale ed economica del territorio che ha bisogno di pianificazione e controllo capillare. Un altro intervento certamente utile, come chiediamo da tempo, è il ripristino dei vigili di quartiere”.

Lo afferma in una nota Erica Mazzetti, parlamentare di Forza Italia.

