sicurezza. POLIZIOTTI SENZA TASER E TELECAMERE

L’appello del Sap (Sindacato Autonomo Polizia) di Pistoia: “Si intervenga velocemente affinchè le forze dell’ordine siano dotate al più presto degli strumenti di tutela..”

PISTOIA. Adesso basta! Ancora una volta, si poteva, e si dove evitare che i colleghi, durante la normale attività di prevenzione, rimanessero feriti; è accaduto ieri, nel pomeriggio, nei pressi della stazione di Pistoia dove alcuni poliziotti della Polfer sono rimasti feriti durante un controllo ad un soggetto.

Bastava che il personale in divisa avesse in dotazione il Taser e, con ogni probabilità, non sarebbe accaduto nulla di tutto ciò; da troppo tempo si parla della dotazione di questo importantissimo strumento per la tutela dell’operatore di Polizia, ma anche del cittadino, ma, purtroppo, chi opera su strada non ne ha ancora la disponibilità .

Con la dotazione dei taser, e l’utilizzo delle telecamere sulle divise e negli uffici, si eviterebbero strumentalizzazioni di ogni genere, salvaguardando, peraltro, l’operato delle forze dell’ordine.

Si eviterebbe, anche, che il personale in divisa fosse messo in soggezione ogni qual volta si trova ad affrontare situazioni particolari.

Siamo noi che subiamo le aggressioni mentre lavoriamo, e qualcuno deve intervenire, ma c’è chi ancora parla di numeretti.

[sap pistoia]