sicurezza stradale. CONTINUANO I CONTROLLI DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Nel mirino la regolarità dei documenti di guida, ma anche la copertura assicurativa e la revisione del veicolo e l’utilizzo delle cinture di sicurezza

PISTOIA. Continuano gli interventi della Polizia Municipale per la sicurezza stradale. Negli ultimi giorni sono stati effettuati controlli sui conducenti di autoveicoli per contrastare i comportamenti contrari al codice della strada, con particolare attenzione alla regolarità dei documenti di guida e all’utilizzo dei veicoli con copertura assicurativa, revisione e cinture di sicurezza.

I controlli hanno portato a individuare 3 conducenti che non avevano mai conseguito la patente di guida (multa di 5.100 euro e fermo del veicolo); sono invece 23 le violazioni per mancata revisione del veicolo (sanzione di 173 euro), mentre 4 veicoli sono risultati sprovvisti di copertura assicurativa (866 euro di multa, decurtazione di 5 punti sulla patente e sequestro del mezzo). Una sanzione di 83 euro e decurtazione di 5 punti sulla patente è stata fatta a un automobilista per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.

Gli interventi degli agenti del Comando di via Pertini sono importanti anche per la tutela degli automobilisti in regola.

Infatti nel corso di alcuni sinistri stradali è emersa l’assenza di copertura assicurativa con pesanti conseguenze per i danneggiati incolpevoli. Anche le auto sprovviste di revisione possono costituire un pericolo sia sotto l’aspetto della sicurezza stradale, sia in materia ambientale.

[comune di pistoia]