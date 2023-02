SICUREZZA STRADALE: EMESSA ORDINANZA SUL PONTE DI COMEANA

Istituito il divieto di transito per i veicoli di massa pieno carico superiore a 7,5 tonnellate sulla strada provinciale SP9

PRATO — CARMIGNANO. Continua l’impegno della Provincia sul tema della viabilità stradale. Nell’ambito del programma di manutenzione della rete viaria provinciale è stata emessa un’ordinanza per istituzione del divieto di transito per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate sul ponte (al Km 1+800 della SP9) di “Comeana” nel Comune di Carmignano.

A seguito della messa in atto del servizio di Censimento — teso a ispezionare ponti ed opere d’arte presenti sulle strade provinciali di Prato — è stato esaminato l’effettivo stato di conservazione del ponte, che ha fatto emergere la necessita di condurre ulteriori verifiche relative ai materiali, con conseguente progettazione e realizzazione di lavori di consolidamento.

Pertanto, in via precauzionale, nell’attesa dell’esecuzione di ulteriori indagini di approfondimento e dell’avvio dei lavori sul ponte, a partire dal giorno 20 febbraio 2023 entrerà in vigore l’istituzione del divieto di transito in entrambi i sensi di marcia per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate sul ponte al km 1+800 della SP9 di “Comeana” nel Comune di Carmignano, fatta eccezione per i mezzi di soccorso.

“L’attenzione della Provincia sulla sicurezza stradale è sempre massima – ha spiegato il presidente Simone Calamai – la prevenzione del rischio è alla base del nostro operato, per questo i lavori realizzati sulle nostre e strade e sulle nostre opere hanno come obiettivo garantire la massima sicurezza per i cittadini e la percorribilità sulle strade”.

[elci — provincia di prato]