sicurezza stradale. ISTITUITI DUE SENSI UNICI ALTERNATI SULLE STRADE PROVINCIALI SP1 E SP2

Le problematiche inerenti la sicurezza stradale sono da sempre all’attenzione della Provincia di Prato

PRATO. Nell’ambito del programma di manutenzione della rete viaria provinciale sono state emesse due ordinanze per istituzione del divieto di transito per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate e di senso unico alternato rispettivamente sul ponte (al Km 3+500 della SP2) della Carigiola nel Comune di Cantagallo e sul ponte (al Km 1+600 della SP1) di Montepiano nel Comune di Vernio.

Per quanto concerne il ponte sulla SP2 della Carigiola, al fine di garantire i livelli di sicurezza, si è reso necessario attuare la limitazione al transito a causa del mancato soddisfacimento delle verifiche di sicurezza dovuto alla configurazione morfologica della struttura. Pertanto, in via precauzionale, in attesa di approfondimenti progettuali tesi all’individuazione degli interventi necessari, a partire dal giorno 6 febbraio 2023 entrerà in vigore l’istituzione del divieto di transito in entrambi i sensi di marcia per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate e di senso unico alternato sul ponte al Km 3+500 della SP2 “della Carigiola”, fatta eccezione per i mezzi di soccorso.

Per quanto riguarda il ponte sulla SP1 di Montepiano, al fine di garantire i livelli di sicurezza, si è reso necessario attuare la limitazione al transito in quanto dalle verifiche realizzate sul posto risultano presenti evidenti segni di degrado della parte inferiore dell’arco della struttura, probabilmente dovuti all’erosione indotta dall’azione delle piene dell’alveo sottostante, che rendono pertanto necessari interventi di adeguamento statico ed idraulico.

In via precauzionale, in attesa di approfondimenti progettuali tesi all’individuazione degli interventi necessari, a partire dal giorno 6 febbraio 2023 entrerà in vigore l’istituzione del divieto di transito in entrambi i sensi di marcia per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate e di senso unico alternato sul ponte al Km 1+600 della SP1 “di Montepiano”, fatta eccezione per i mezzi di soccorso.

“Continua l’impegno della Provincia sul tema della viabilità stradale – ha dichiarato il presidente Simone Calamai — si tratta di interventi di fondamentale importanza tesi a garantire la massima percorribilità sulle strade, assicurando la sicurezza delle strutture interessate”.

[elci —provincia di prato]