sicurezza stradale. LE ZEBRE STANNO SCOMPARENDO E I CITTADINI DI AGLIANA RISCHIANO LA PELLE

L’amministrazione Benesperi è in vacanza, l’assessore Ciottoli pure e i cittadini devono stare attenti ad attraversare le strade, che in molte sono sprovviste delle strisce zebrate

AGLIANA. La segnalazione scaturisce da una errata sanzione fatta a un cittadino che aveva parcheggiato la sua automobile su una porzione di strada con le strisce cancellate e che dunque gli ha permesso di fare il ricorso al Comando di Polizia Municipale (ancora possibile in “autotutela”, senza costi di lite) per l’annullamento dell’illegittima sanzione.

Ai tempi del mai comandante Nesti, i ricorsi alle sanzioni venivano portate dal Giudice per principio, perché lui era così, cioè (come dice lo psichiatra Iossa Fasano) “…connotato di particolare rigore, senso di integrità e scrupolosità…”, insomma un dirigente tutto d’un pezzo che giammai avrebbe riconosciuto i suoi errori. Ma era tale non solo per le multe stradali: fece una incredibile lite giudiziaria per il concorso con il quale usurpò il posto a Mauro Goduto, per il bando di licenza per il servizio di NCC (il caso di Gabriele Maggini è quì), le sanzioni illegittime fatte a capocchia per l’abbandono dei rifiuti e poi annullate dal Giudice Loss, l’esposto più temerario contro la Turelli, le nomine errate al ruolo di vicecomandante, sanate dopo 12 anni di usurpazione e altre che non possiamo elencare per brevità.

Oggi, il Sindaco Benesperi ha un altra rogna da pelare data dall’incapacità alla gestione della res publica (Luca spiegaglielo tu a Maurizio il significato dell’endiade in latino) del suo assessore ai Lavori Pubblici noto tubista/cianchettatore e falsario nelle testimonianze in udienza.

Ciottoli – Agnellone è uno che tollera anche la sparizione dai depositi di cancelli usati e temporaneamente dismessi, e così ne compra di nuovi, senza battere ciglio: tanto mica li paga lui!

La cittadina di Agrumìa è mancante di almeno il 50% delle strisce pedonali che sono in larga parte ricoperte da asfalto di superficie e, se va bene, sono pesantemente deteriorate tanto da non permettere di riconoscere l’importante segnaletica orizzontale che è di massima rilevanza per la sicurezza pubblica.

La Comandante Pignatiello, potrà intanto spiegare agli agenti di pattuglia che siano meno zelanti e quando vedono una macchina parcheggiata dove una volta, c’erano delle zebrate, se lo ritengono proprio utile per la sicurezza della viabilità, usino il fischietto per richiamare il cittadino, magari inconsapevole.

Se la striscia è scarsamente visibile, la multa si potrà fare ma è impugnabile, e lo sanno bene loro! Controllino prima la corretta presenza delle strisce e, in caso di deterioramento, evitino di fare la debole sanzione; poi, Maurizio Ciottoli viene ancora criticato per la sua incapacità di dirigente pubblico e chiara incompetenza politica (con il possibile disappunto anche delle sue sostenitrici).

La sanzione applicata su strisce scolorite, quando addirittura mancanti per la ricopertura bitumosa è impugnabile se manca la segnaletica verticale; ad Agliana solo un terzo è provvisto dell’antistante segnale di passaggio pedonale posto su palo.

Ma anche i politici dell’opposizione Vannuccini, Guercini, Buono e Bartoli che dicono? Sono in ferie anche loro o hanno da occuparsi solo della fluidificazione dei generi e delle tariffe orarie del costo del lavoro tanto cara a Furfaro?

Ci voleva una denuncia fatta oggi sul terribile quotidiano perseguitato dalla Procura pistoiese e odiato dalle amministrazioni tutte, nessuna esclusa, per mettere a nudo il problema per la sicurezza stradale dei pedoni? A settembre le scuole riaprono, e solo in via Puccini – con un plesso scolastico elementare che riapre tra 1 mese– abbiamo contato tre passaggi zebrati irriconoscibili.

That’s Agrumia: va bene così?

Alessandro Romiti

[alessandroromiti@linealibera.info]