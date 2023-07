sicurezza. VIA FIORENTINA AD ALTISSIMA DENSITÀ DI INCIDENTI

L’ultimo, stanotte nel centro abitato di Bottegone

PISTOIA. La Statale Fiorentina si conferma una delle arterie ad altissima densità di incidenti. Per le sue caratteristiche, il fatto di avere centinaia di metri di strada dritta, induce gli automobilisti più audaci e indisciplinati a premere un pò troppo l’accelleratore, sopratutto nelle ore notturne, quando il traffico è meno intenso.

Al non rispetto delle fondamentali norme del codice stradale si deve aggiungere poi la presenza, di alcuni punti critici dovuti alla mancanza di illuminazione pubblica, sopratutto nel centro abitato di Bottegone.

L’ultimo incidente stradale si è registrato stanotte poco prima delle ore 2 (non sappiamo con quali conseguenze per gli automobilisti e gli eventuali passeggeri, ndr) all’incrocio tra via Fiorentina e via Salceto.

Nello scontro di due auto è stata danneggiata la cantonata di una abitazione ed è andato distrutto il portellone dei contatori di acqua e gas.

“Ma mi domando e dico — ha scritto il proprietario della abitazione Giovanni Cicco su facebook -—Al parcheggio una luce da stadio e in via Fiorentina e in particolar modo la strada centrale del Bottegone al buio più assoluto”.

“Fatevi una domanda e datevi una risposta” aggiunge rivolgendosi a chi deve prendere dei provvedimenti. “Lo dirò sempre: c’è Bottegone di serie A e Bottegone di serie B. Ecco.. via Salceto che fa angolo sulla Fiorentina è da serie B…”.

Andrea Balli

[andreaballi@linealibera.info]