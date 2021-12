silvio buono. NON VIVO CON LA POLITICA E NON INTENDO FARLO IN FUTURO

Noi di Agliana Civica continueremo a dare un sostegno esterno alla maggioranza e al Sindaco, monitorando con la massima attenzione il lavoro e le decisioni intraprese dalla giunta

AGLIANA. Volevo fare chiarezza al riguardo di alcune voci di corridoio che circolano sulla mia persona.

Prima di tutto volevo ringraziare il Sindaco Luca Benesperi per avermi proposto di assumere il ruolo di Vice-Sindaco, ma ho declinato tale offerta, poiché, come ho già spiegato anche al Sindaco stesso, non sono interessato a questo ruolo, preferisco continuare a portare avanti il mio incarico di Consigliere Comunale, dove ci sono più spese da sostenere che guadagni monetari, ma che mi dà soddisfazione nel portare avanti il mio ruolo politico mettendomi a disposizione dei nostri concittadini con l’unico obiettivo di fare qualcosa di buono per l’intera comunità a prescindere dal colore politico.

Non vivo con la politica e non intendo farlo in futuro, non sono attratto ad assumere ruoli solo perché retribuiti, le poltrone preferisco lasciarle a disposizione dei partiti, che di solito hanno la priorità nella spartizione delle stesse, tanto che in alcuni casi vengono assegnate a persone che venendo fuori dal Comune non conoscono minimamente il territorio e le relative esigenze.

Colgo l’occasione per un’ultima precisazione, noi di Agliana Civica continueremo a dare un sostegno esterno alla maggioranza e al Sindaco, monitorando con la massima attenzione il lavoro e le decisioni intraprese dalla giunta, valuteremo caso per caso le proposte che verranno presentate e decideremo quale appoggiare o quale contestare nel caso in cui non ci sembrino utili o convenienti per il nostro paese.

Silvio Buono – Agliana Civica

