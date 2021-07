SIMONE VENTURI È IL NUOVO ALLENATORE DELL’AGLIANESE

Il neo tecnico torna in neroverde molti anni dopo l’esperienza da calciatore

AGLIANA. L’Aglianese Calcio 1923 comunica di aver ingaggiato Simone Venturi come nuovo allenatore della prima squadra per la prossima stagione sportiva. Venturi ha concluso nelle scorse settimane il proprio rapporto con il Ghiviborgo, condotto ad una splendida salvezza nella stagione da poco conclusa.

Nato a Viareggio nel 1971, dopo una carriera da giocatore costellata da numerose presenze tra i professionisti ha esordito come allenatore nelle giovanili del Livorno. Ha poi allenato numerose società toscane di Serie D: Jolly Montemurlo, Fortis Juventus, Montecatini, Ghiviborgo Aquila Montevarchi e San Donato Tavarnelle.

Il neo tecnico torna in neroverde molti anni dopo l’esperienza da calciatore: «L’Aglianese è una realtà consolidata non solo a livello toscano ma in ottica nazionale – ha spiegato Venturi – per me rappresenta una sorta di chiusura del cerchio, qui ho fatto il settore giovanile e ho militato nella seconda parte della mia carriera da calciatore».

I tanti anni lontani da Agliana non hanno però mutato gli obiettivi del tecnico: «Adesso sono qui in veste di allenatore ma le intenzioni rimangono sempre le stesse – ha proseguito il tecnico – voglio ottenere il massimo prima da me stesso e poi dai giocatori che avrò a disposizione. Cercherò di proporre i miei principi di gioco e la mia interpretazione del calcio provando sempre a migliorarmi e ad alzare l’asticella».

Sarà un campionato particolare, arricchito da molte nobili decadute dalla Serie C: «Penso che sarà un’annata molto affascinante. Affrontare società come Arezzo, Lucchese o Siena rappresenta uno stimolo in più, sono piazze che vantano anche un massiccio supporto del pubblico.

Per noi – ha concluso l’allenatore – sarà un impegno molto ostico e credo che il livello del campionato sarà piuttosto livellato verso i piani alti. Anche avere tre società come Aglianese, Pistoiese e Prato nello stesso girone sarebbe molto affascinante».

